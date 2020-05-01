Ankara'da trafik polisine saldıran şüpheli yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde trafik polisine saldıran şüphelinin yakalanarak, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde şüpheli bir kişi, trafik polisine fiziki saldırıda bulundu.

Bu anlar anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüyle ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Trafik polisine fiziki saldırıda bulunan zanlı yakalandı İZLE

YAKALANDI, HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, "27 Nisan 2020 günü saat 19.30 sıralarında mesai sonrası ikametine gitmekte olan polis memuru G.T.'nin kullandığı araca şüpheli B.B.'nin aracıyla çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan trafik kazası sonrası polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheliş yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatılmıştır." denildi.