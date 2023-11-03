Haberler



3. Sayfa



Ankara'da trafikte ölümlü ‘yol vermeme' kavgasında sanığa 13,5 yıla kadar hapis talebi

Ankara'da trafikte ölümlü ‘yol vermeme' kavgasında sanığa 13,5 yıla kadar hapis talebi Trafikte 'yol vermeme' kavgasında Yalçın Başol'u iterek, başını asfalta çarpıp ölümüne neden olan tutuksuz sanık Mert A. hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 13,5 yıla kadar hapis talep edildi.