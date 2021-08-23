Ankara'da trafikte tartıştıkları sürücüye ateş açtılar

Trafikte araç içinden terör estiren şüpheli 4 şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde, iki araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Araçtan inen iki kişi, diğer aracın üzerine tabanca ile ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da trafikte tartıştıkları sürücüye ateş açan 4 kişi