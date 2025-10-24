Ankara'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü

- Ankara'da bir otomobil, traktöre arkadan çarptı ve sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
- Traktör sürücüsü ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli-Yüzükbaşı Mahallesi yolunda Yusuf Erol yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Hüseyin M. idaresindeki traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Otomobil sürücüsü Yusuf Erol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken traktör sürücüsü Hüseyin M. ise yaralandı.
Yaralı traktör sürücüsü, ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.