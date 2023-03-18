Ankara'da tüfekle şaka yaptığı arkadaşını ayağından vurdu Polatlı ilçesinde C.G., pompalı tüfekle şaka yapmaya çalıştığı arkadaşı S.M.'yi, silahın kazara ateş almasıyla ayağından vurarak yaraladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak'ta C.G., iddiaya göre, giyim mağazasında çalışan arkadaşı S.M. ile konuşurken otomobilden çıkardığı pompalı tüfekle arkadaşına şaka yapmaya çalıştı.

Ateş alan silahla arkadaşını yaraladı

Tüfek, namlusu yere çevrili olduğu sırada bir anda ateş aldı. Yerden seken saçmalardan biri S.M.'nin ayağına isabet etti. S.M.'nin ayağı kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği C.G. ise yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Arkadaşından şikayetçi olmadı

Kendi imkanları ile hastaneye giden S.M.'nin ayağına bandaj yapıldığı belirtildi. S.M.'nin, C.G. hakkında şikayetçi olmadığı öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

