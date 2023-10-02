Ankara'da tuvalet ücreti kavgası! Göğsünden bıçaklandı
DHA

Ankara'da tuvalet ücreti tartışmasında kan aktı..

Saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde meydana gelen olayda, caminin tuvaletinde görevli Hakan G., 1 TL ücreti vermeyen Ali B. ile tartıştı.

Tuvalet görevlisi göğsünden bıçakladı

Bu sırada Hakan G., Ali B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ankara'da tuvalet ücreti kavgasında kan aktı
Ankara'da tuvalet ücreti kavgasında kan aktı

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ankara'da tuvalet ücreti kavgasında kan aktı
Ankara'da tuvalet ücreti kavgasında kan aktı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)