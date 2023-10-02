Ankara'da tuvalet ücreti kavgası! Göğsünden bıçaklandı

DHA
Ankara'da tuvalet ücreti tartışmasında kan aktı..
Saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde meydana gelen olayda, caminin tuvaletinde görevli Hakan G., 1 TL ücreti vermeyen Ali B. ile tartıştı.
Tuvalet görevlisi göğsünden bıçakladı
Bu sırada Hakan G., Ali B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
İhbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alındı
Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)