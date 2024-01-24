Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ankara'da feci bir kaza yaşandı.

İddiaya göre üst geçidi kullanmayarak trafiğin hızlı seyrettiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2’si çocuk 4 kişiye, 34 FDE 878 plakalı araç çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne, anneanne ve çocuk öldü

Ekipler, anne Şermin Öcal, anneanne Fatma Öcal ve 3 yaşındaki kız çocuğu Öykü Öcal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hafif yaralanan 10 yaşındaki Emre Öcal ise, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, aileye çarpan aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazaya tanık olan Müslüm Çakırgöz, şu ifadeleri kullandı;

Bir anda ses duyduk ve geldik. Araç 4 kişiye çarpmış. 2 çocuk, bir anne ve anneannesi. Duyduğumuza göre 3 kişi ölmüş, 1 erkek çocuk da yaşıyormuş.