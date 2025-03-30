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İHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Ü.H., elindeki demir sopayla yol kenarındaki araçlara hasar verdi.

İddialara göre, Ü.H.'nin alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürüldü.

DEMİR SOPA İLE SALDIRDI

Çevreden geçen vatandaşları da darp eden Ü.H., o esnada yoldan H.Y.’yi (22) boynundan yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin yakaladığı saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.

"YARALI YAKINIMIZ ŞU ANDA HASTANEDE, BOYNUNDAN YARALI"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Fatih Yavuz, şöyle dedi: