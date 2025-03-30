Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Ü.H., elindeki demir sopayla yol kenarındaki araçlara hasar verdi.
İddialara göre, Ü.H.'nin alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürüldü.
DEMİR SOPA İLE SALDIRDI
Çevreden geçen vatandaşları da darp eden Ü.H., o esnada yoldan H.Y.’yi (22) boynundan yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı H.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin yakaladığı saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.
"YARALI YAKINIMIZ ŞU ANDA HASTANEDE, BOYNUNDAN YARALI"
Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Fatih Yavuz, şöyle dedi:
Saldırgan uyuşturucu veya alkolün etkisindeymiş. Saldırdığı kişi de benim yeğenim. Sabah otomobillere de saldırmış aynı kişi. Baygın bir halde buraya geldi. Üzerinde kan izleri vardı müdahale edemedik. Elinde balta varmış, araçlara ve insanlara zarar vermiş. Kendinde değildi buraya geldiğinde. Yaralı yakınımız şu anda hastanede. Boynundan yaralı. Çok fazla kan aktı. Buradakilerle birlikte müdahale ettik. Ambulansla hastaneye gitti. Saldırganı da polisler yakaladı.
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