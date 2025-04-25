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Ankara'da yağmur suları tavandan otobüsün içine doldu

Ankara'da yağmur suları tavandan otobüsün içine doldu Şiddetli yağmurun vurduğu Ankara’da sefer yapan özel halk otobüsünde tavandan damlayan yağmur suları yolcuların ıslanmasına neden oldu. Yolculardan birinin araç içinde şemsiye açmasına neden olan o anlar kameraya yansıdı.