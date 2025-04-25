Ankara’da beklenen 'Süper Hücre' yağmuru, akşam saatlerinde şehri etkisi altına aldı.
Gök gürültülü sağanak, sokaklarda su birikintilerine, rögarların taşmasına ve trafikte aksamalara yol açtı.
Kentin altyapısı, adeta çökme noktasına geldi.
YAĞMUR OTOBÜSLERİ DE VURDU
Şiddetli yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı.
Ancak yağmur, otobüslerde de sorunlara yol açtı.
ŞİDDETLİ YAĞMUR ARACIN TAVANINI DA AŞTI
Ege Mahallesi-Beştepe güzergahında sefer gerçekleştiren 339-7 numaralı 06 HO 1145 plakalı özel halk otobüsünün tavanı, şiddetli yağmura dayanamadı.
Su akıtan tavan nedeniyle otobüste bulunan yolcular ıslandı.
OTOBÜSÜN İÇİNDE ŞEMSİYE AÇTI
O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otobüs içerisinden akan suyun yolcuların üzerine damladığı ve bazı yolcuların ıslandığı görüldü.
Tavandan yağmur suları akmaya devam ederken, otobüste bulunan bir kadın yolcunun araçta şemsiye atarak oturması dikkatlerden kaçmadı.
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