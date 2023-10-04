AA

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İtfaiye erlerinden birinin şehit olduğu, birinin entübe edildiği öğrenildi.

Çalışmalar sürüyor

Yangının çıktığı daire ise kullanılamaz hale geldi.

Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekiplerin yangının çıktığı dairede incelemesi sürüyor.

1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi’nde bir apartmanda çıkan yangında 4 itfaiye personelimiz, mahsur kalma vakası olup olmadığını kontrol ederken yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştır.



Bir mesai arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Tedavi görmekte olan 3 mesai arkadaşımızdan ikisinin sağlık durumu ağır, birinin ise sağlık durumu iyidir.