Ankara'da yasak aşk cinayeti: Ayrılmak istediği kız arkadaşı tarafından öldürüldü! Neşe Beydoğan tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Hasan Doğan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Beydoğan'ın, Hasan Doğan'ı ilişkiyi bitirmek isteyince öldürdüğü öne sürüldü.

DHA

Ankara'da dehşet bir yasak aşk cinayeti yaşandı.

Neşe Beydoğan (28) , evine gitmek için otomobilinden inen Hasan Doğan'a (42) tabanca ile 7 el ateş etti.

Hayatını kaybetti, saldırgan gözaltına alındı

Hasan Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Neşe Beydoğan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası Hasan Doğan'ın, daha önce komşusu olan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Beydoğan ile ilişki yaşadığı, bunun açığa çıkması üzerine Beydoğan ile ailesinin ikamet değiştirdiği öğrenildi.

Ayrılmak istediği için öldürdü

Beydoğan'ın ise ilişkiyi sürdürmek istemediği için Hasan Doğan'ı öldürdüğü belirtildi.

Neşe Beydoğan'ın emniyetteki sorgusu sürerken, Hasan Doğan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Cenaze, bugün Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.

"Daha önce aralarında bir ilişki olduğunu duyduk"

Hasan Doğan'ın komşusu İsmet Kaya (69), silah sesini duyunca dışarı çıktığını belirterek, "Vurulan kişi karşı binamızda komşumuzdu. Daha önce aralarında bir ilişki olduğunu duyduk. Vuran kadın bizim binada oturuyordu, aralarındaki ilişkinin duyulmasının ardından evi de satıp, buradan taşındılar" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)