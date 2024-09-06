Ankara'da yaşlı adama başıboş köpek saldırdı Altındağ'da dinlenmek için parka giden yaşlı bir vatandaş, parkta bulunan başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı.

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İHA

Başıboş köpeklere yönelik kanunun yürülüğe konmasına rağmen bazı bölgelerde kanunun gerekliliklerini yerine getirmekte geç kalınıyor.

Adeta terör haline gelen bu soruna bir yenisi de Ankara'da eklendi.

DİNLENMEK İSTEDİĞİ PARKTA KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI

Altındağ'da yaşlı bir vatandaş, dinlenmek üzere parkta bulunan banklara doğru yürümeye başladı.

Yaşlı adam tam banka oturduğu sırada, parktaki bir başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Bacağından ısırılan adamın yardımına koşan çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"İNSANLAR KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR"

Olayla ilgili konuşan esnaf Nadir Eren Öztürk, “Birkaç gündür, bir kız çocuğu peşinde köpeklerle birlikte geziyormuş. Gezdirdiği köpekleri besliyormuş. Köpekler de insanlara saldırmaya başlamış. En sonda yaşlı bir adamın bacağını ısırmış köpeklerden biri.

Sağlık ekipleri geldi, yaralı adama müdahale etti. Adamı gördüğümde ambulansın içindeydi, başındaki birkaç kişi ilgileniyordu. Bu park önceden çok kalabalıktı. Bu olaylardan sonra sessizleşmeye başladı.

Çok fazla yaşlı var burada ve korkudan dışarı çıkamıyor. Adım attığımız her yerde köpek var. Yaşlılar kaçamıyor, güçleri de yetmiyor. Küçük çocukları da kovalıyor köpekler” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)