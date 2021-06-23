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    Ankara’da yaya, otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu

    Caddeden karşıya geçmek isteyen şahsa, seyir halinde olan otomobil çarptı. Şahıs, çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düştü.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 14:49
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    Ankara’da yaya, otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu

    Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi’nde Ruçhan Kılıç isimli bir vatandaş, Kazım Karabekir Caddesi'nden karşıya geçmek istedi.

    Akan trafiğin ortasından ilerleyerek yola çıkan Kılıç’a, seyir halindeki bir otomobil çarptı.

    Kılıç, çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya savruldu.

    O anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Yere çakılan Kılıç, yaralı halde yardım bekledi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ankara’da yaya, otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kılıç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Otomobil sürücüsü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara’da yaya, otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu #1

    Ankara’da yaya, otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu #2

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    Ankara’da yaya, otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu #5

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