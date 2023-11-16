İHA
Ankara'nın Mamak ilçesinde, Şahap Gürler Mahallesi'nde seyir halindeki 377 numaralı Mamak otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Şoför aracı durdurdu, yolcuları tahliye etti
Altıoğlu İlkokulu önünde dumanları fark eden sürücü, otobüsü hemen durdurdu, yolcuları tahliye etti.
Otobüste büyük çapta hasar meydana geldi
Motorda çıkan ufak çaplı yangını, aracın diğer kısımlarına yayılmadan söndürdü.
EGO otobüsünün motor kısmında büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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