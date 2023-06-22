Ankara'da yoldan fırlayan taş sonu oldu! 2 kişi yaralandı Kardeşleriyle yola çıkan adamın kullandığı otomobilin camına sıçrayan taş sonuucunda yaşanan kazada otomobil sürücüsü hayatını kayderken 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Ankara'da dün akşam saatlerinde yürekleri burkan bir olay yaşandı.

Saygın Doğan, kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara'da yaşayan babaannesini ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı.

Saygın Doğan, otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taş aracın üzerine geldi.

Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.

1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, feci şekilde hayatını kaybetti.

Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı.

Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Taşın yolda fırladığı düşünülüyor

Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Pilot Saygın Doğan'ın cenazesi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Doğan'ın ölümüne neden olan ve bir kamyondan yola düştüğü tahmin edilen taşın, bir aracın geçişi sırasında fırlamış olabileceği belirtildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Doğan'ın cenazesi, yarın Adana'da düzenlenecek cenaze töreni ardından toprağa verilecek.