Ankara'da zihinsel engelli kıza cinsel istismar davasına beraat Evden kaybolduktan 16 saat sonra bulunan zihinsel engelli genç kızı zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan sanığın mahkeme, beraatine hükmetti.

DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde geçen yıl 4 Ağustos'ta zihinsel engelli Ş.D.E., evinden çıktıktan sonra kayboldu.

Bunun üzerine telaşa kapılan yakınları süreci güvenlik güçlerine duyurdu.

Yapılan aramaların ardından Ş.D.E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulundu.

16 saat sonra ulaşılan Ş.D.E.nin ifadesi üzerine zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla M.B.E. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

32 yıla kadar hapis talebi

Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Savcı rızası var dedi

Önceki duruşmada adli tıp raporunu okuyan mahkeme başkanı, Şirin Dilan E.'nin engel durumunun dışarıdan bir kişi tarafından fark edilemeyeceğini, ancak doktorlar tarafından anlaşılabileceğini belirtti.

Mütalaasını açıklayan savcı da Şirin Dilan E.'nin kendi rızasıyla Muhammet Burak E.'nin yanına gittiğini savunarak sanığın beraatini talep etti.

Dava görüldü

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık M.B.E. (29) ile taraf avukatları katılırken, mağdur Ş.D.E. (27) ve yakınları katılmadı.

Duruşma savcısının mütalaasını tekrarlamasının ardından mahkeme başkanı, son sözü için sanığa söz verdi.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık M.B.E., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

"Tüm suçlamalardan beraat etti"

Cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapisle yargılanan sanığın adli kontrol tedbiri kaldırılırken, sanık tüm suçlamalardan beraat etti.