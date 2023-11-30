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Ankara’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 22 yaralı

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 22 yaralı Ankara’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza geçiren oğlunu görmek için olay yerine gelen bir kadın ise, alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.