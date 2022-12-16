Ankara'daki doktor, doğalgaz kaçağından etkilendi: Evinde baygın bulundu

Doğalgaz kaçağından zehirlendiği belirlenen doktor, ekiplerce evinde baygın şekilde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Hacettepe Hastanesi Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Akıncı, bu sabah ameliyatı olmasına rağmen işe gitmedi.

Durumdan şüphelenen iş arkadaşları, Akıncı'yı telefonla aradı.

Giderek daha da tedirgin olan arkadaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Baygın halde bulundu

Polis, Akıncı'nın Yenimahalle ilçesi Beştepe Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evine çilingir yardımıyla girdi.

Akıncı, yerde baygın halde bulundu. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akıncı, Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğalgaz kaçağı belirlendi

Sağlık durumu ciddi olan Akıncı'nın evinde yapılan incelemede, doğalgaz tesisatında kaçak olduğu tespit edildi.