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    Ankara'daki genç çifti hayattan koparan kaza anı kamerada

    Kızılcahamam ilçesinde geziye çıkan motosiklet tutkunu çift, viraja girerken motorcu dostu bariyerlere 1 metre kala kaza yaparak can verdi. Yaşanan korkunç anlar ise kameraya yansıdı.
    • 13.05.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 14:37
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    Ankara'daki genç çifti hayattan koparan kaza anı kamerada

    Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Kızılacahamam ilçesinde yaşanan olayda, motosiklet tutkunluğu genç çifti hayattan koparmıştı.

    1,5 yıllık evli Hüseyin Sinan Turan(40) ve Ayşenur Turan (26) çifti, motosikletli bir grup arkadaşı ile pazar günü gezmek için yola çıktı.

    Dönüşte Hüseyin Sinan Turan'ın kullandığı 06 G 0080 plakalı motosiklet, D-100 karayolunun Kızılcahamam Kargasekmez mevkisindeki virajda devrildi.

    Motorcu dostu bariyerlere 1 metre kala devrildi

    Turan çifti, yan yatan motosikletle birlikte virajın başladığı noktada bariyerlerin altındaki boşluktan geçti. Motosiklet parçalanırken Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşenur Turan, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Motosikletlerin alttan geçmesini önlemek için yapılan 'motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala boşluktan geçerek ölen Turan çiftinin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Ankara daki genç çifti hayattan koparan kaza anı kamerada #1

    Dehşet anlar kamerada

    Motosiklet tutkunu Hüseyin Sinan Turan ve Ayşenur Turan'ın hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

    Ankara'daki genç çifti hayattan koparan kaza anı kamerada VİDEO

    Viraja girerken öndeki motosikleti solladı

    Grupta yer alan motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan kazada; Turan çiftinin viraja girerken öndeki motosikleti solladığı, bu sırada yan yatan motosikletin devrilip sürüklenerek bariyerin altındaki boşluktan geçtiği görüldü.

    Görüntüde, kazayı gören gruptaki motosiklet sürücülerinin durup, yerde yatan Turan çiftinin yanına gittikleri görülürken, bu sırada motosikletin etrafa dağılan parçaları da görüntüye yansıdı.

    Ankara daki genç çifti hayattan koparan kaza anı kamerada #2

    "Bariyerler 1 metre daha uzun olsaydı kurtulabilirdiler"

    Çiftin arkadaşı Emrah Çetin, DHA'ya yaptığı açıklamada, Sinan ve Ayşenur'un motor kullanmayı çok sevdiklerini söyleyerek, "Belki motorcu dostu bariyerler 1 metre daha uzun olsaydı kurtulabilirlerdi ama olmadı. İkisini de kaybettik." ifadelerini kullanmıştı.

    Ankara daki genç çifti hayattan koparan kaza anı kamerada #3

    Ankara daki genç çifti hayattan koparan kaza anı kamerada #4


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