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Ankara'daki iki esnafın levye ve tornavidalı kavgası: 7 yaralı

Ankara'daki iki esnafın levye ve tornavidalı kavgası: 7 yaralı Altındağ ilçesinde kavga eden elektrikçi ve mermerci iki komşu esnafın sopa, levye ve tornavidalı kavgasına çevredekiler de dahil oldu. Yaşan olayda 7 kişi yaralandı.