Ankara'daki iki esnafın levye ve tornavidalı kavgası: 7 yaralı
İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde, komşu olduğu bilinen elektrikçi ve mermerci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek olumsuz anlara sahne oldu.

LEVYE VE TORNAVİDALARLA SALDIRDILAR

İki ayrı dükkan çalışanlarının birbirlerine sopa, levye ve tornavidalarla saldırdıkları öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

7 YARALI

Kavganın, iki ayrı dükkanda çalışan R. E. Ş, F. Ş, A. Ş ile R. Ü, A. Ü., A. T, A. B arasında yaşandığı öğrenildi.

Olayda şahıslar, hafif bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin olaya ilişkin tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Muhabir