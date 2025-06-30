Ankara'daki kavgada polis memuru öldürülmüştü: 3 gözaltı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, polis memuru Furkan Kaya, kuzeni ile birlikte, iddiaya göre onun evlilik planı yaptığı sevgilisinin yakınlarıyla Ahi Mesut Mahallesi'ndeki Sultan Sencer Parkı’nda buluştu.

Yaşanan olayda, taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

İzinli olduğu öğrenilen Furkan Kaya, yaşanan arbedede tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 GÖZALTI

Olayın ardından Kaya'ya ateş eden şüphelinin de aralarında bulunduğu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Furkan Kaya'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Furkan Kaya'nın ailesi ve iş arkadaşları, Adli Tıp Kurumu önünde otopsinin bitmesini bekledi.

BABASININ 15 TEMMUZ GAZİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Furkan Kaya'nın kendisi gibi polis olan babası Bülent Kaya'nın, 15 Temmuz gazisi olduğu öğrenildi.

Güçlükle ayakta duran Bülent Kaya, taziyeleri kabul etti. Furkan Kaya'nın cenazesi, otopsinin ardından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Çankırı'ya götürüldü.

Öte yandan Furkan Kaya'nın, yaşanan arbede sırasında beylik tabancasını çıkararak havaya ateş ettiği, bu sırada karşı taraftan bir kişinin silahını alarak onu vurduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.