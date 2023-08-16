Ankara'daki orman yangınında ağaçlar küle döndü
İHA

Türkiye yangınları ile mücadeleye devam ediyor.

haberi bu kez Ankara'dan.

ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kontrol altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.

Ankara'daki orman yangınında ağaçlar küle döndü
Ankara'daki orman yangınında ağaçlar küle döndü

Ağaçlar küle döndü

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ağaçların bir kısmı yandı.