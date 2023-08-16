Ankara'daki orman yangınında ağaçlar küle döndü

İHA
Türkiye orman yangınları ile mücadeleye devam ediyor.
Yangın haberi bu kez Ankara'dan.
Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın kontrol altına alındı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.
Ağaçlar küle döndü
Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ağaçların bir kısmı yandı.