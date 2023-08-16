Ankara'daki orman yangınında ağaçlar küle döndü Etimesgut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ağaçların bir kısmı yandı.

İHA

Türkiye orman yangınları ile mücadeleye devam ediyor.

Yangın haberi bu kez Ankara'dan.

Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kontrol altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.

Ağaçlar küle döndü

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ağaçların bir kısmı yandı.