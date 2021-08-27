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- Ankara'daki yolcu, üzerinde sahte parayla yakalandı
Ankara'daki yolcu, üzerinde sahte parayla yakalandı
Yolculuk yaptığı otobüsün durdurulmasının ardından üzerinden sahte para çıkan şahıs, hakkında adli işlem başlatılmak üzere adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 27.08.2021 - 17:03
- Güncelleme : 27.08.2021 - 17:20
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'nın piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, A.A.'nın yolculuk yaptığı otobüsü, Kahramankazan ilçesi Akıncı gişeleri yol kontrol noktasında durdurdu.
39 ADET 100 LİRALIK BANKNOTLA YAKALANDI
A.A.'nın üzerinde yapılan aramada, aynı seri numaralı 39 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi. A.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adli işlem başlatıldı.