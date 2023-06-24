Ankara'nın kurban yakalama timi eğitimleri tamamladı

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, Oğulbey Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde ve ilçe genelinde Kurban Bayramı'nda görev yapmak üzere kurban yakalama timi oluşturdu.
3 yıldır ilçede görev yapan 10 kişilik ekip, Kurban Bayramı öncesi 15 günlük eğitimden geçirildi.
İlçe merkezinde ve köylerde 2 ekip halinde görev yapacak personele koşu parkurunun yanı sıra, anestezili tüfek ve ip kullanımı eğitimleri verildi.
"Sadece hayvanı 5-10 dakika sakinleştirir"
Yakalama timinde görev alan veteriner hekim Ahmet Küçük, hayvanları yakalamada kullanılacak olan anestezi maddesinin ete ve hayvana herhangi bir zararı bulunmadığını belirterek, "Gölbaşı ve köylerde olmak üzere 2 timimiz var. Yoğun antrenmanlar yaptık. Her bayram 5-10 hayvan kaçıyor. 3 senedir kaçan kurbanlıkları yakaladık.
Elimizden kaçan olmadı. Anestezi silahını ben ve bir arkadaşım kullanacak. Anestezinin hayvana zararı olmaz. Sadece hayvanı 5-10 dakika sakinleştirir. O esnada da yakalamış oluyoruz" dedi.