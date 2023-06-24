Ankara'nın kurban yakalama timi eğitimleri tamamladı
DHA

Ankara'nın Belediyesi, Oğulbey Satış ve Kesim Yeri'nde ve ilçe genelinde Kurban Bayramı'nda görev yapmak üzere kurban yakalama timi oluşturdu.

3 yıldır ilçede görev yapan 10 kişilik ekip, Kurban Bayramı öncesi 15 günlük eğitimden geçirildi.

İlçe merkezinde ve köylerde 2 ekip halinde görev yapacak personele koşu parkurunun yanı sıra, anestezili tüfek ve ip kullanımı eğitimleri verildi.

"Sadece hayvanı 5-10 dakika sakinleştirir"

Yakalama timinde görev alan veteriner hekim Ahmet Küçük, hayvanları yakalamada kullanılacak olan anestezi maddesinin ete ve hayvana herhangi bir zararı bulunmadığını belirterek, "Gölbaşı ve köylerde olmak üzere 2 timimiz var. Yoğun antrenmanlar yaptık. Her bayram 5-10 hayvan kaçıyor. 3 senedir kaçan kurbanlıkları yakaladık.

Elimizden kaçan olmadı. Anestezi silahını ben ve bir arkadaşım kullanacak. Anestezinin hayvana zararı olmaz. Sadece hayvanı 5-10 dakika sakinleştirir. O esnada da yakalamış oluyoruz" dedi.

Ankara'da 'kurban yakalama timi' göreve hazır #1
Ankara'da 'kurban yakalama timi' göreve hazır #2
Ankara'da 'kurban yakalama timi' göreve hazır #3
Ankara'da 'kurban yakalama timi' göreve hazır #4
Ankara'da 'kurban yakalama timi' göreve hazır #5