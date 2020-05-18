Denizli’de annesi ve bir akrabası ile kuyumcu dükkanına giren 16 yaşındaki kız, annesi altın beğenirken içerisinde çok sayıda altın yüzüğün bulunduğu tablayı çaldı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya yanlarında bulunan iki çocuk ile giren iki kadın, esnaftan yonca şeklinde altın kolye istedi.

Aldığı ürünün parasını veren kadınlar, diğer altınlara da bakmak istedi.

ANNE OYALADI, KIZI ÇALDI

Kadınlar esnafı konuşturup dikkatini dağıtırken, 16 yaşındaki kız çalışanların giriş çıkış için kullandığı tezgah boşluğuna yönelip eğilerek, dolap içerisindeki altın yüzük dolu tablayı çaldı.

Annesi altın beğenirken çocuğu yüzük tablasını çaldı VİDEO

TABLAYI HIRKASININ ARASINA SARDI

Çaldığı tablayı yanında yetirdiği hırkasının arasına saran kız, koltuğunun altına gizledi. Birkaç dakika daha dükkanda kalan kadınlar, ardından hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden çıktı. Kadın ve çocuklar dükkandan çıktıktan sonra gösterdiği ürünleri dolaba yerleştirmeye başlayan kuyumcu Faruk Kocabıyık, yüzük tablasının yerinde olmadığını görünce kadınların arkasından koştu.

TAŞ VE TERLİKLE SALDIRI

Kadınları birkaç dükkan ilerde durduran kuyumcu, çevre esnaftan da yardım alarak kaçmalarını engelledi. Esnafın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 2 çocuk ile 2 kadını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, o sırada kendilerini görüntüleyen muhabir ile kameramana taş ve terlikle saldırmaya çalıştı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

“ARKALARINDAN KOŞUP YAKALADIK”

Faruk Kocabıyık, dükkana gelen şüphelilerin birkaç ürün aldıklarını belirtti. Aldıkları ürünün parasını verdiklerini kaydeden Kocabıyık, “Sonrasında ise biri oradan yüzük tablasını eğilip aldı. Biz onlar çıktıktan sonra durumu fark ettik. Arkalarından koşup yakaladık. Tablamızı geri aldık.” dedi.