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- Annesi, Sıla'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
Annesi, Sıla'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
- İHA
- 17.02.2022 - 12:09
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Yalı Mahallesi'nde bulunan bir evde 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından katledildi.
Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Özel Harekat Polisleri bölgede geniş güvenlik önemleri aldı. Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.
EVLATLARININ TABUTUNA SARILARAK AĞLADILAR
Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi.
AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLECEK
Baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul ederken, alınan helallik sonrasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii’ne getirildi.
Genç kızın cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.