Euro
15.47
-0.07%
Dolar
13.61
0.09%
Altın
826.36
0.96%
Borsa
2032
-0.46%
Bitcoin
591.211
-1.64%
BTXN Coin
37.44
0.72%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Annesi, Sıla'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

    Giresun'da dün babaannesinin evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesi büyük üzüntü yaşıyor.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 12:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Annesi, Sıla'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

    Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Yalı Mahallesi'nde bulunan bir evde 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından katledildi.

    Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Özel Harekat Polisleri bölgede geniş güvenlik önemleri aldı. Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

    EVLATLARININ TABUTUNA SARILARAK AĞLADILAR

    Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

    Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi.

    AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLECEK

    Baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul ederken, alınan helallik sonrasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii’ne getirildi.

    Genç kızın cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

    Annesi, Sıla nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü #1

    Annesi, Sıla nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü #2


    İlginizi Çekebilir

    Akıllarda tek isim! Buket Aydın, 'Karaktersiz Habeş maymunu' diye bakın kime demiş
    Medya

    Akıllarda tek isim! Buket Aydın, 'Karaktersiz Habeş maymunu' diye bakın kime demiş

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Ümraniye'de aşırı hız yapan otomobil önündeki 2 araca çarptı
    İç Haber

    Ümraniye'de aşırı hız yapan otomobil önündeki 2 araca çarptı

    Görüş Bildir