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- Antalya 14 yaşındaki çocuğa, üvey babasından şiddet
Antalya 14 yaşındaki çocuğa, üvey babasından şiddet
- 21.09.2022 - 13:08
- Güncelleme : 21.09.2022 - 13:42
Antalya'nın Sarılar Mahallesi'ndeki bir gıda imalathanesinde küçük yaşta çocuğun yetişkin bir kişi tarafından dövüldüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri harekete geçirdi
Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, iş yerinin imalathane bölümünde çalışan K.S. ve 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T. ile karşılaştı.
M.E.T.’nin üvey babasının kendisini sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba K.S., jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Üvey baba tutuklandı
Gözaltına alınan üvey baba K.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken çocuğun annesinin, eşinden şikayetçi olmadığı bildirildi.
Antalya 14 yaşındaki çocuğa, üvey babasından şiddet ViDEO
Çocuk devlet korumasında
İHA'nın haberine göre; 14 yaşındaki çocuk ise olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gönderildi.
Şiddet anları kamerada
Öte yandan K.S.’nin üvey oğlunu darbettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Farklı günlerde tekrarlanan şiddet olaylarında K.S.’nin, çocuğu çalıştığı esnada yumrukladığı, kendisine sözlü karşılık bile vermeyen çocuğu tekmeleyip yere yatırdığı, yerde boğazını sıkıp sürüklediği, bunu defalarca tekrarladığı görüldü.