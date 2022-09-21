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    Antalya 14 yaşındaki çocuğa, üvey babasından şiddet

    Beraber çalıştığı 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T.'yi iş yerinde döven üvey baba K.S., tutuklandı. Şiddete maruz kalan çocuk, devlet korumasına alınırken darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 21.09.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 13:42
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    Antalya 14 yaşındaki çocuğa, üvey babasından şiddet

    Antalya'nın Sarılar Mahallesi'ndeki bir gıda imalathanesinde küçük yaşta çocuğun yetişkin bir kişi tarafından dövüldüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri harekete geçirdi

    Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, iş yerinin imalathane bölümünde çalışan K.S. ve 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T. ile karşılaştı.

    M.E.T.’nin üvey babasının kendisini sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba K.S., jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

    Üvey baba tutuklandı

    Gözaltına alınan üvey baba K.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken çocuğun annesinin, eşinden şikayetçi olmadığı bildirildi.

    Antalya 14 yaşındaki çocuğa, üvey babasından şiddet ViDEO

    Antalya 14 yaşındaki çocuğa, üvey babasından şiddet #1

    Çocuk devlet korumasında

    İHA'nın haberine göre; 14 yaşındaki çocuk ise olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gönderildi.

    Şiddet anları kamerada

    Öte yandan K.S.’nin üvey oğlunu darbettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Farklı günlerde tekrarlanan şiddet olaylarında K.S.’nin, çocuğu çalıştığı esnada yumrukladığı, kendisine sözlü karşılık bile vermeyen çocuğu tekmeleyip yere yatırdığı, yerde boğazını sıkıp sürüklediği, bunu defalarca tekrarladığı görüldü.

    Antalya 14 yaşındaki çocuğa, üvey babasından şiddet #2

    Antalya 14 yaşındaki çocuğa, üvey babasından şiddet #3

    Antalya 14 yaşındaki çocuğa, üvey babasından şiddet #4


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