Antalya- Konya kara yolunda Alacabel Geçidi'nde yoğun kar

DHA
Türkiye kış şartlarının etkisine girdi...
Bu kapsamda özellikle yüksek kesimlerde kar yağışları başladı.
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğleden sonra kar yağışı etkisini gösterdi.
Ulaşım aksadı
Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.
Kara yolunda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatılırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Karayolları ekiplerinin kar küreme araçları yolda biriken karları temizlemek için çalıştı. Polisler de Akseki- Seydişehir yolunu kullanacak sürücüleri zincir kullanmaları konusunda uyardı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış