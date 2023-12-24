Antalya'ya kış uğramadı! Güneş yüzünü göstermeye devam ediyor... Hava sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı kentte yazdan kalma havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne koştu.

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İHA

Türkiye'nin doğusu kara kışla mücadele ederken, Antalya'da keyifler yerinde.

Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da hafta içi etkili olan sağanak yağıştan iz kalmadı.

Güneşi görenler Konyaaltı sahiline akın etti.

Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Konyaaltı ilçesinde denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü.

Deniz, kum, güneş

Turistler çocuklarıyla da deniz keyfi yaptı. Bazı kişiler kano üzerinde eğlenceli dakikalar geçirirken birçok kişi de kitap okuyarak zamanını değerlendirdi.

Kıyı şeridinde oluşan kalabalık ise adeta yaz aylarını aratmadı. Çok sayıda kişi yaz aylarını aratmayan sıcaklık karşısında güneşlendi.

Antalya’da yaşayan Menekşe Türk ise sahile gelerek torununa kazak ördü. Antalya’da yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden Türk, “Herkes yüzüyor, hava çok güzel. Deniz pırıl pırıl, dağlarda kar var. Hava o kadar güzel ki; Antalya’nın kışı yok. Akşamları sadece kısa bir klima açıyoruz, İstanbul mesela soğuk. Burada oturmak çok güzel” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)