Antalya'da 10 gündür ulaşamadığı oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri’den Antalya’ya gelen ve 10 gündür kendisinden haber alınamayan Onur Doker (37), Kepez ilçesinde yaşadığı evinde ölü bulundu.

OĞLUNDAN HABER ALAMAYINCA ANTALYA'YA GELDİ

Kayseri’de yaşayan anne Fatma B., 10 gündür ulaşamadığı oğlu Onur Doker için endişelenerek Antalya’ya geldi. Kuzeyyaka Mahallesi’ndeki eve ulaşan anne, kapıyı açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

BALKONDAN GİREN POLİS, CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, merdiven yardımıyla balkondan içeri girdi. Ekipler, Doker’i yerde hareketsiz halde buldu. İncelemelerde, Doker’in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.

"OCAĞIM SÖNDÜ, BEN MAHVOLDUM"

Ekiplerin çalışmasını gözyaşlarıyla izleyen anne Fatma B., telefonda yakınlarına “Onurum gitti, oğlum gitti. Ocağım söndü, ikinci kez ciğerim yandı. Ben mahvoldum” diyerek feryat etti.

Olay yeri inceleme ekipleri, yoğun koku nedeniyle maskeyle çalışma yaptı. İncelemenin ardından Doker’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.