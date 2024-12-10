Antalya'da 1000 TL alacağını istedi: Dövülerek öldürüldü

DHA

Antalya'da dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde Nuri Karakuş, sıva, boya işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük’ten 1000 TL alacağını istemek için evine gitti.

Evin önünde taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Dönük, arkadaşını darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİN TL BORCUNU İSTEDİ

Yüzünden ağır yaralanan Karakuş, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakuş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekibi, kısa sürede Mehmet Dönük’ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sabah saatlerinde morga gelen Karakuş’un eşi, çocukları ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Otopsi işlemi tamamlanan Nuri Karakuş’un cansız bedeni, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Mehmet Dönük ilk ifadesinde, “Ekmek almaya gitmiştim. O esnada elinde tornavidayla karşıma çıkıp, ‘Paramı neden vermiyorsun?’ deyip alacağını istedi. O esnada küfürleştik. Küfürleşme yumruklu kavgaya dönüştü. O bana, ben ona vurdum. O esnada yere düştü. Pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı” dedi.

EŞİ AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi tamamlanan Nuri Karakuş'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze alınacağı sırada morga giren eşi Sakine Karakuş, gözyaşlarını tutamadı.

Sakine Karakuş, cenaze, araca alındıktan sonra morgdan çıktığı sırada yürümekte zorluk yaşayınca 2 yakını tarafından kollarına girilerek çıkarıldı.

Nuri Karakuş'un cansız bedeni defnedilmek üzere Sütçüler Mezarlığı’na götürüldü.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet şüphelisi Mehmet Dönük ise Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, oradan da adliyeye sevk edildi.

Dönük, sağlık kontrolünden çıktığı sırada basın mensuplarının "1000 TL için değer miydi, neden öldürdünüz?" sorusuna, "Adamı öldürmedim. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok, yanlış" karşılığını verdi.