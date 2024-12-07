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Antalya'da 11 adrese eş zamanlı silah ve uyuşturucu operasyonu

Antalya'da 11 adrese eş zamanlı silah ve uyuşturucu operasyonu Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 11 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleşen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.