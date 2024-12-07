Antalya'da 11 adrese eş zamanlı silah ve uyuşturucu operasyonu
İHA

Emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor...

Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma Dedektifleri (JASAT), KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURUNA RASTLANILDI

Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 14 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 335 tabanca fişeği, 86 ve tüfeği fişeği, 18 tabanca şarjörü ve 36 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor