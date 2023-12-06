Antalya'da 21 metre yükseklikten düşen işçi öldü

Antalya'da korkunç bir olay yaşandı.
Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, çalışmakta olan 26 yaşındaki inşaat işçisi, bir anlık dalgınlık sonucunda 21 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Olay yerinde can verdi
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde 26 yaşındaki inşaat işçisi Harun Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ve Olay Yeri İnceleme birimine bağlı ekipler sevk edildi.
Cenaze Adli Tıp'a gönderildi
Harun Çetin’in cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Osmaniye nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Harun Çetin’in, Manavgat Demirciler Mahallesi'nde ikamet ettiği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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