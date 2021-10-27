Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kaçak kardeş, anneleri tarafından kiralanan 2 villada uyuşturucu yetiştirdi. Kardeşler, polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da 22 ayrı suç hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan Z.E. ve taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan aranan kardeşi A.E.'nin, anneleri F.E. adına iki villa kiraladığı tespit edildi.

Villalarda uyuşturucu madde imal ederek satıldığını belirleyen polis, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ÖZEL DÜZENEK KURDULAR

Operasyonda, iki kardeşin kiraladıkları villaların 2'nci katındaki odalarda özel düzenek kurup yetiştirdikleri 249 kök kenevir, 425 gram kubar esrar ve 2 terazi ele geçirildi.



Kardeşler, gözaltına alındı.

Antalya'da 2 kardeş villa kiralayıp kenevir yetiştirdi VİDEO





