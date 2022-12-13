Kumluca’da, belediye binası arkasındaki otoparkta bulunan 245 araç yaşanan sel felaketinde sular altında kaldı. 2 gün boyunca süren çalışmalar neticesinde, bazı araçlar otoparktan çıkarıldı.

Antalya’da etkili olan sağanak hayatı felç etti…

Kumluca ilçesinde, metrekareye 200 kilogramdan fazla yağış düştü.

Sel suları, Kumluca Belediye binası arkasında bulunan yer altı otoparkına dolunca, gece saatlerinde otoparkta bulunan 245 araç sular altında kaldı.

İHA’nın haberine göre; yaşanan sel felaketinin ikinci gününde, yer altı otoparkında su tahliye işlemleri sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmaların devam ettiği alana gelip, ekiplerden bilgi aldı. Suların tahliye edilmesi ile bazı araçlar gün yüzüne çıktı.

Kimi araç sahipleri, sel sularının araçlarında oluşturduğu hasarları inceledi.

“Çıkarma şansımız yoktu”

Tahliye edilen sel sularının ardından aracının son halini gören Tuncay Alkaç, "Aracımız içeride kaldı. Dükkanımızda bir kısım hasar var. Sel suyu bir anda hızlı geldiği için ne olduğunu da anlamadık. Çıkarma şansımız da yoktu. Ekipler sağ olsun suyu boşaltıyorlar. Çekicileri bekliyoruz. Aracımızı sanayiye göndereceğiz. Ne olacak onu da bilmiyoruz. Aracın içerisi çamur ile dolu." dedi.

Bir diğer otomobil sahibi Sercan Yeşil ise gece anonsların ardından aracını çıkarmak istediğini ancak sel sularının 1 metreyi bulmasıyla aracına ulaşamadığını ve yapacak bir şeyinin olmadığını belirtti.

Antalya’da, 245 aracın sular altında kaldığı otoparkta tahliye işlemleri sürüyor ViDEO