Antalya'da 275 gün önce kaybolan genç kızdan haber alınamadı 275 gün önce kaybolan Sedanur Uludağ'ın kaybolmasının ardından en ufak bir ipucuna dahi rastlanmadı. Dosyası cinayet büroya teslim edilen Uludağ'ın ailesi çaresiz bekleyişini ise sürdürüyor.

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Sedanur Uludağ, 24 Kasım 2022 günü kayboldu.

Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerin ardından yapılan arama çalışmalarından bir sonuç çıkmayınca aile, televizyon programlarına katıldı.

275 gün geçti

Dosyası cinayet büroya teslim edilen Sedanur'un kaybolmasının üzerinden 275 gün geçmesine rağmen ses çıkmadı.

Kaybolduğu günden bu yana kendisinden haber alınamayan genç kızla ilgili arama çalışmaları da hiçbir sonuç vermedi.

Arama çalışmaları yeniden başladı

Kaybolduğu günden bu yana aranan Sedanur’un kaybolmasının ardından en ufak bir ipucuna dahi rastlanmadı.

Genç kızın en son görüldüğü Poyraz Limanı mevkiinde aylar önce yeniden arama başlatılmıştı.