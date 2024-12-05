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DHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde İzzettin Süğüt, kendisiyle aynı huzurevinde kalan ve husumetli olduğu öğrenilen Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı.

Süğüt saldırı sonrası yangın merdiveninden kaçarken, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır olay yerinde, ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinden 3, Ahmet Özdemirel'in de 20 bıçak darbesi aldığı belirlendi.

İzzettin Süğüt, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, tutuklandı.

"HEMŞİRE 'BENİ DARBETTİ' DİYE BAĞIRDI"

'Kasten adam öldürme' suçuyla yargılanan İzzettin Süğüt, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşına çıktı. İzzettin Süğüt, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

5 yıldır huzurevinde kaldığını ve sağlık sorunları bulunduğunu belirten Süğüt, "Epilepsi hastasıyım. Ağır beyin kanaması geçirdim. Benim hastane randevum geldi. Başhemşire ve müdür beni çağırdı. 'Tedavi olmak için taksiyle hastaneye gideceksin' dedi. Param olmadığını söyleyerek, 'Bana huzurevi arabası verin' dedim. Veremeyeceklerini söylediler. Ben de hemşirenin yüzüne elimle dokundum. 'Beni darbetti' diye bağırdı" dedi.

"BANA MÜDÜR KÜFÜR ETTİ"

Ardından kurum müdürü ve hemşirelerle tartışma yaşadıklarını, huzurevinden çıkarılmak için tehdit edildiğini söyleyen Süğüt, şunları anlattı:

"Ertesi gün tedavi oldum. Müdür yanıma odaya geldi. Bana koridorda küfürler etti, vurmaya çalıştı. 'Seni huzurevimden atacağım' dedi. 'İmza atmazsan, hemşireyi taciz ettiğini söyleriz' dediler. Ben de imza attım. Ardından sabah saatlerinde huzurevinden çıktım. O gün kendimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Bana müdür kameralar karşısında küfretti, 'Seni vurdururum' dedi."

"KENDİMDEN GEÇTİM SALDIRDIM"

Kurum müdürüyle tartıştıktan sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiğini anlatan Süğüt, "O an sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra oda arkadaşım Ali Serdar Batır'a bıçakla saldırdım. Selçuk sandalyede oturuyor, televizyon izliyordu. Kolumu tuttu.

Kendimden geçtim, saldırdım. Amacım, müdürü korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i ise neden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel, en yakın arkadaşlarımdı. Onları bıçakladığımı öğrendiğimde pişman oldum ve ağladım" dedi.

Mahkeme heyeti, 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Süğüt'ün tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.