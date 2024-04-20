Antalya'da 3 halk otobüsünün karıştığı kazada 8 kişi yaralandı 3'ü halk otobüs, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralanırken, araçta sıkışan halk otobüsünün şoförü Nazmi Karabıyı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı’nda Nazmi Karabıyık idaresindeki halk otobüsü, trafik ışıklarında bekleyen önündeki halk otobüslerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsler, önlerinde bekleyen 1'i hafif ticari, 4 otomobile çarptı.

Kazada Nazmi Karabıyık sürücü koltuğunda sıkışırken, diğer araçlardaki 7 kişi ise hafif yaralandı.

Sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü koltuğunda sıkışan Karabıyık'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Sürücü Karabıyık, diğer yaralılarla ambulanslara alındı. Sağlık ekipleri, bazı yolculara ayakta müdahale ederken, bazıları da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Yolcular büyük panik yaşadı

Bazı yolcuların büyük panik yaşadığı gözlenirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)