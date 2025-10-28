Antalya'da 3 kişi fırtınanın etkisiyle devrilen ağacın altında kaldı Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle devrilen bir ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.