Antalya'da 3 kişi fırtınanın etkisiyle devrilen ağacın altında kaldı

- Antalya'da sağanak yağış ve fırtına nedeniyle devrilen ağaç, 3 kişinin yaralanmasına yol açtı.
- Muratpaşa ilçesinde şiddetli rüzgar sonucu bir kafede oturan 3 kişi, ağacın devrilmesiyle altında kaldı.
- Yaralılar çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi, devrilen ağaç için itfaiye çalışma başlattı.
Muratpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tatilciler ve vatandaşlar yağış nedeniyle çığlık çığlığa güvenli bölgelere kaçışmaya başladı.
FIRTINAYA DİRENEMEDİ
Kaleiçi bölgesi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'ta ise şiddetli rüzgar sonucu bir ağaç devrildi.
Bu sırada kafede oturan 3 kişi, ağacın altında kalarak yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Kimliği belirlenemeyen 2'si hafif yaralı 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkartılırken, ihbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.