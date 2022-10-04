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    Antalya'da 384 milyon liralık uyuşturucu madde yakalandı

    Kepez'de 3 milyon 840 bin kullanımlık uyuşturucu maddesinin turistik tesislerde piyasaya sürüleceği bilgisini alan jandarma ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
    • 04.10.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 13:47
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    Antalya'da 384 milyon liralık uyuşturucu madde yakalandı

    Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.

    Antalya'nın Kepez ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube JASAT timlerince yapılan çalışmalar bünyesinde, S.T.Ö. isimli şahsın sentetik cannabinoid (bonzai) maddesini sıvı hale getirip, A4 kağıdına emdirerek Antalya sahil bölgesine yaymak istediği tespit edildi.

    Bilgiler ışığında ekipler operasyon için düğmeye bastı.

    Zehir tacirlerinin planı patlatıldı

    Ekipler, şüphelinin kullandığı araç ve ikametinde yapılan aramada 15 bin adet A4-Sentetik Cannabinoid uyuşturucu maddesi 3 milyon 840 bin kullanımlık, 1.5 kilogram skunk, 200 gram metamfetamin,5 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1,5 litre A4-Sentetik Cannabinoid uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 23 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirdi.

    384 milyon Türk Lirası değerinde madde yakalandı

    Yakalanan uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 384 milyon TL olduğu belirlendi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili yakalan S.T.Ö. isimli şüpheli şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

    Antalya da 384 milyon liralık uyuşturucu madde yakalandı #1


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