Antalya'da 9 aylık hamile kadın ölü bulundu Hamilelik takibi için Antalya'ya yerleşen Kazakistanlı 6 çocuk annesi, odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.

DHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine yaklaşık 1 ay önce hamileliğinin takibi için yerleşen Kazakistan uyruklu Maia Tarkanova, eşi ve 6 çocuğuyla burada yaşamaya başladı.

Hamileliğinin 9'uncu ayının içinde olan Tarkanova'dan ses alamayan 14 yaşındaki kızı, uyandırmak için odasına girdi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Annesini uyandıramayan çocuk, karşı komşularının kapısını çalıp yardım istedi. Eve gelen komşunun da tepki alamaması üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların incelemesinde Tarkanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsi raporu bekleniyor

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri ve savcı geldi.

Savcı ve ekiplerin çalışmasının ardından Tarkanova'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)