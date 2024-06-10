Antalya'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü can verdi Antalya'da ağaca çarpan otomobilin ikiye ayrıldığı ve sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ikiye ayrılarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Burak Şahin (25), feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Yol kenarında ki palmiye ağacına çarparak durabilen aracın kaza anı yakında ki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Soruşturma başlatıldı

Güvenlik kamerası görüntülerinde aşırı derecede süratli olduğu görülen sürücü Burak Şahin'in aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından ilk önce refüjdeki palmiye ağacına çarptığı, aracın ikiye bölünmesinden sonra diğer parçanın ikinci palmiyeye çarparak durabildiği görüldü.

Sürücünün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)