Antalya’da ağaçta asılı erkek cesedi bulundu

En Son Haber

Bir spor salonunun yanındaki boş arazide bulunan Eren T.'nin, 20 gündür ağaçta asılı kaldığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından, boş bir arazide ağaçta asılı bir ceset bulundu.

Vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından ağaca asılı cesedin, sokakta yaşayan 29 yaşındaki Eren T.’ye ait olduğu belirlendi.

MEKTUP BIRAKARAK YAKINLARINI SUÇLADI

Yaklaşık 20 gün önce yaşamına son verdiği düşünülen Eren T.’nin yanında bulunan 18 sayfalık mektupta, ölümünde yakınlarını suçladığı ileri sürüldü.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Eren T’nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya’da ağaçta asılı 20 günlük ceset bulundu