Antalya'da alkollü araç kullandı: Ortalığı birbirine kattı Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, kaldırıma çarpınca ekipler tarafından yakalandı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere ‘İyi çek abi’ diyen sürücü, 1,14 promil alkollü çıktı.

İHA

Antalya'da Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2339. Sokak'ta kavga ihbarına giden Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, olay yerine geldiklerinde kaçan 07 ATY 978 plakalı otomobilin peşine takıldı.

Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sırasında aracı kullanan sürücü kaldırıma çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

21 yaşındaki sürücü zor anlar yaşattı

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüsünün F.C.Ç. (21) olduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramada 1 adet tabanca ve çok sayıda yeşil reçeteli olduğu değerlendirilen ambalajda ilaçlar çıktı.

"İyi çek ağabey"

Kelepçelenerek gözaltına alınan F.C.Ç.'nin yapılan kontrolde 1.14 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkol ölçümü sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere ‘Eyvallah, iyi çek abi’ diyen sürücü, alkol sonucunu da polise ‘Kaç çıktı?’ diye sordu.

5 bin 451 TL ceza kesildi

Polisin ‘dur’ ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından 5 bin 451 TL ceza kesilen F.C.Ç. aday sürücü olduğu için ehliyet alabilmesi 6 ay askıya alındı, araç ise çekiciyle polis otoparkına çekildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)