Antalya'da alkollü araç kullanıp drift atan sürücü cezadan kaçamadı

İHA

Bu kez trafik magandası, Antalya’nın Alanya ilçesinde ortaya çıktı...

Bugün gece saatlerinde Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Eski Belediye Binası arkasında bulunan otoparkta bir sürücü, drift atarak ve tehlikeli manevralarla çevre güvenliğini tehlikeye attı.

İKİNCİ KEZ ALKOLLÜ ÇIKTI

Araç, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Bölgedeki güvenlik kameraları ve ekiplerin yerinde tespitiyle durdurulan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde ikinci kez alkollü olduğu belirlendi.

62 BİN 768 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Ayrıca şahsın kırmızı ışık ihlali yaptığı ve ekiplerin 'dur' ikazına uymadığı tespit edildi.

Sürücüye, drift atmak, dur ikazına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek, ikinci kez alkollü araç kullanmak durumlarından toplam 62 bin 768 TL trafik idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine ise 2 yıl 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.