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DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seyreden hafif ticari araç sürücüsü Y.Ö., sabah saatlerinde Sinanoğlu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen Turan Erdoğan'ı altına aldıktan sonra duvara çarpıp yan yattı.

Kazada Y.Ö. sürücü koltuğunda, Turan Erdoğan ise hafif ticari aracın yan kısmında sıkıştı.

YARALI VATANDAŞ KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi,

Erdoğan'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekibine teslim etti.

SÜRÜCÜ YARA ALMADI

Kazayı yara almadan atlatan Y.Ö. de ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Turan Erdoğan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

2.67 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik polislerinin yaptığı ölçümde, sürücü Y.Ö., 2.67 promil alkollü çıktı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Y.Ö.'ye 'Alkollü araç kullanmaktan' 9 bin 267 TL, 'Ehliyetini yanında bulundurmamaktan' 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 11 bin 434 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu.

"ÇARPTIĞIN KİŞİ ÇOCUK DA OLABİLİRDİ"

Ayakta durmakta zorluk çeken sürücü Y.Ö.'ye, mahalleli tepki gösterdi.

Vatandaşlar Y.Ö.'ye 'Alkollü araç kullanmışsın. Çarptığın kişi 9 yaşında bir çocuk da olabilirdi. Alkolü alıyorsunuz, insanların canına kastediyorsunuz. Bu saatte ne işiniz var alkollü şekilde yola çıkıyorsunuz” diye tepki gösterdi.

CÜZDANININ DERDİNE DÜŞTÜ

Tepkiler üzerine polis ekibi tarafından ekip otosuna götürülen Y.Ö., "Cüzdanım otomobilde kaldı. Onu almak istiyorum" dedi.

Y.Ö., ekip otosunda yazılan tutanak ile alkollü araç kullandığına dair evraka bir süre direndikten sonra imza attı.

KOLU KIRILDI

Ekipler işlemleri tamamlanan Y.Ö.'yü önce sağlık kontrolüne, ardından polis merkezine götürdü.

Hastaneye kaldırılan Turan Erdoğan'ın kolunda kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.