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Antalya'da alkollü sürücü kaza yaptı: Ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı Abone Olun

Antalya'da alkollü sürücü kaza yaptı: Ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza yapan otomobillerden birisinin sürücüsünün 2.70 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı belirlendi.

İHA Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde Kenan Paşa K.'nin kullandığı 07 CFN 04 plakalı Tofaş Şahin marka otomobile, Mehmet K.'nin kullandığı 31 N 0662 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil çarptı. Kimsenin burnunun kanamadığı kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç sürücülerinden Mehmet Kars’ın ehliyetinin olmadığı, 2.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Aracın içinde içki bulunan bardak ve gitar dikkat çekti Araç içerisinde sürücünün yan tarafındaki içerisinde içki bulunan bardak ve koltuktaki gitar dikkatlerden kaçmadı. Araç sürücüsünün araç kullandığı sırada alkol almaya devam ettiği bildirildi. 31 N 0662 plakalı aracın sürücüsü Mehmet K.ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 12 bin 254 TL para cezası uygulandı.

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