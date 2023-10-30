Antalya'da alkollü yakalanan sürücüden savunma: 'Ben Atatürk'ün askeriyim' Manavgat ilçesinde trafiği tehlikeye düşürerek ilerleyen sürücü, ekipler tarafından durduruldu. Önce araçtan inmemek için direnen şahıs, ardından ekiplere vatandaşlara, "Atatürk ve Cumhuriyet çocuğuyum. Beni bunun için durdurdular" diyerek bağırdı.

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İHA

Yurt genelinde sürücülere yönelik denetimler devam ediyor.

Trafik polisi ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında, kural ihlalleri tespit ediliyor.

Ekipler bu kez, Antalya'da harekete geçti.

Manavgat ilçesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı görüldü.

Dur ihtarına uymadı

Alkollü olabileceği yönündeki ihbar, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Ekiplerinin dur ihtarına uymayarak yoluna devam eden araç, Çağlayan İlköğretim Okulu önünde trafik ekipleri tarafından durduruldu.

"Atatürk ve Cumhuriyet çocuğuyum"

Aşırı derecede alkollü olduğu gözlenen ve adının Arif Dikmen olduğu belirlenen araç sürücüsü, araçtan inmemek için direndi.

Bir süre sonra araçtan indikten sonra çevredeki vatandaşlara ve trafik ekiplerine, “Ben Atatürk ve Cumhuriyet çocuğuyum. Beni bunun için durdurdular. Ben bu yoldan asla vazgeçmem. İnadına, ben Atatürk'ün askeriyim. Ben Cumhuriyet'in neferiyim. Ben Atatürk ve Cumhuriyet çocuğuyum.” diye bağırdı.

"Niye tepki göstermiyorsunuz"

Yoldan geçen ve kaldırımda kendisini izleyenleri duyarsızlıkla suçlayan araç sürücüsü, “Niye hiçbir şey yokmuş gibi geçip gidiyorsunuz? Niye tepki göstermiyorsunuz?” diyerek galeyana getirmeye çalıştı.

Trafik ekiplerinin ısrarına rağmen alkometreyi üflemeyi kabul etmeyen araç sürücüsü, önce polis merkezine ardından da hastaneye götürülürken hastanede yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi.

Ceza üstüne ceza yağdı

Alkollü sürücüye alkometreyi üflememekten 11 bin 645 TL, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 064 TL, ehliyetini yanında bulundurmamaktan 951 TL ve dur ihtiranı uymamaktan 951 TL olmak üzere toplam 17 bin 611 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 2,5 yıl el konuldu. Otomobili de trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)