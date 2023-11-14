Antalya'da alt geçidi su bastı: Polisler müdahale etti Alanya ilçesinde gece yarısı etkili olan sağanak yağışın ardından alt geçitler göle döndü. Bir otomobilin mahsur kaldığı alt geçitteki tıkanıklığı polis ekipleri sopa ile açmaya çalıştı.

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesi sağanak yağışa teslim oldu.

Çevre Yolu üzerindeki alt geçitler, gece yarısı saat 02.30 sıralarındaki yağışın ardından göle döndü.

Otomobil suya gömüldü

Antalya Mersin Yolu Alanya sınırları içindeki alt geçitte bir otomobil su içinde kaldı ve ulaşım kapandı.

6 trafik ekibi bölgeye sevk edilirken, bekleyen yüzlerce araç polislerin sıkı kontrolü altında tali yollara yönlendirildi. Otomobil, çekici tarafından otoparka kaldırıldı.

Biriken suyun çekilmesi için trafik ekipleri tarafından Karayollarına bilgi verildi. Karayollarının bölgeye bir araç ve tek bir personel gönderdiği görüldü.

"Bir ekip daha çağrıldı"

Karayollarından gelen diğer 3 kişilik ekip, yaptıkları incelemede devir daim pompasının çalışmadığını belirledi.

Pompaların bulunduğu deponun anahtarına ulaşamayınca bu kez yedek anahtarı almak için bölgeye bir ekip daha çağrıldı. Bir yandan araç trafiğini kontrol eden trafik polisleri diğer taraftan ise önce Alanya İtfaiyesini ardından ASAT ekiplerini aradı.

ASAT atık açma kapama ekipleri aşırı sudan dolayı yağmur drenaj kanalları görünmeyince polisler vidanjör çağırdı.

Polisler sopalarla kanalları temizlemeye çalıştı

Vidanjör bir taraftan suyu çekerken, polisler çevrede buldukları sopa ve odun parçaları ile yağmur drenaj kanallarını tıkayan otları ve pislikleri temizlemek için büyük çaba harcadı.

Sabah saatlerine doğru alt geçitteki su pompası dairesinin anahtarının gelmesi üzerine Karayolları ekipleri pompaları çalıştırdı.

Alt geçitte biriken su 1 saat içinde boşaltılırken, ekipler biriken çamuru süpürgelerle temizledi. Temizliğin ardından yol saat 06.00 sıralarında trafiğe açıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)