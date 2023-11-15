Antalya'da ambulansı reddeden Alman vatandaşı hayatını kaybetti Almanya’da yaşayan oğlu ile internet üzerinden konuştuğu sırada kalp krizi geçiren ve ambulans çağrılması talebini reddeden Almanya vatandaşı, olay yerinde can verdi.

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Tosmur Mahallesi'ndeki sitede yerleşik olarak yaşayan 59 yaşındaki Alman Johann Josef, dün öğleden sonra oğlu ile internet üzerinden telefonla konuşma yaptı.

Almanya'dan Türkiye'yi arayıp yardım istedi

Konuşma sırasında yaşlı adam kalp krizi geçirince oğlu, Antalya merkezde yaşayan bir Türk arkadaşını arayarak babasının kalp krizi geçirdiğini, yaşadığı yerin ev adresini vererek ona yardım etmesini istedi.

Türk arkadaş ise Alanya'nın kendilerine 150 kilometre uzakta olduğunu, orada yaşayan Ahmet Yeşilırmak adlı bir tanıdığına durumu anlatarak yardımcı olacağını ifade etti.

"Ambulans çağıracağımı söyledim bunu kabul etmedi"

Alman Josef'in evine gelen Ahmet Yeşilırmak, olayı şöyle anlattı:

Kısa sürede siteye ulaştım ve kapıyı çaldım. Bana kapıyı Alman Johann açtı ancak durumu iyi değildi. Oğlu ile internet üzerinden konuşmaya çalışıyordu. Sonra sandalyeye oturdu ben ona ambulans çağıracağımı söyledim. Ancak kendisi bunu kabul etmedi. Bunun üzerine hala internette açık olan oğlu ile görüşerek babasını ikna etmesini istedim. O da ikna edemedi ambulans çağırma konusunda. Ancak saatler geçiyordu. Bir-iki saat sonra yine rahatsızlandı ve oturduğu sandalyeden yere yığıldı. Bunun üzerine 112'yi aradım. Bana kalp masajı yapmamı söyleyerek oraya doğru hareket ettiklerini belirttiler. Onlar geldiğinde ise öldüğü anlaşıldı.

Çöpten toplanmış eşya bulundu

Evde yapılan aramada, çöpten toplanmış ve kutulanmış durumda çok sayıda eşya bulundu

Olay yerine gelen polis inceleme yaparken, adli tıp doktoru ise normal ölüm raporu verdi. Morga kaldırılan Alman Johann'ın, vasiyeti gereği Alanya’ya gömüleceği öğrenildi.

Polis evde yaptığı aramada, bilgisayar masasının yanında Johann tarafından çizilmiş ve üzerinde 'güneşin oğlu' yazan gamalı haç resmi buldu.

Yine evde yapılan aramada çöpten toplanmış ve kutulanmış durumda çok sayıda eşya bulundu.

Şahsın sık sık dışarı çıkarak çöpten eşya toplayarak evde biriktirdiği, bu nedenle apartmanın pis koktuğu, komşuların şikayeti üzerine geçen hafta zabıtanın gelerek uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)